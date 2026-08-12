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Požar koji je 5. avgusta izbio na Regionalnoj deponiji "Srem–Mačva" u Sremskoj Mitrovici potpuno je ugašen, a na terenu je u toku sanacija, izjavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović. On je izneo detalje o izbijanju požara, reakciji službi, gašenju, kvalitetu vazduha, ali i merama koje bi trebalo da spreče slične incidente.

Požar je izbio 5. avgusta u večernjim satima, a Nedimović navodi da je prva reakcija usledila svega nekoliko minuta nakon što je vatra uočena.

Na Regionalnoj deponiji postoji sistem video-nadzora, kao i sistem za zalivanje i neutralisanje požara, koji je, prema njegovim rečima, sve vreme bio u funkciji.

Jak vetar otežavao gašenje

Najveći problem tokom intervencije predstavljao je vetar, koji je menjao pravac i dodatno otežavao posao vatrogascima i ostalim ekipama.

U gašenju su učestvovali vatrogasci-spasioci, zaposleni na deponiji i radnici sa mehanizacijom. Korišćene su cisterne i kamioni, dok je telo deponije prekrivano velikim količinama zemlje kako bi se sprečio dotok kiseonika do žarišta i ponovno rasplamsavanje vatre.

Dan nakon izbijanja požara nadležni su saopštili da je situacija stavljena pod kontrolu, ali je sanacija nastavljena zbog žarišta i tinjanja otpada ispod površine.

Branislav Nedimović Foto: Kurir/D. Š

Nedimović sada navodi da je vatra potpuno neutralisana, dok se na prostoru deponije nastavlja sanacija.

Zašto se dim video i nakon gašenja?

Iako otvorenog plamena više nije bilo, dim se nakon požara još neko vreme mogao videti iz različitih delova Sremske Mitrovice.

Razlog je specifičnost požara na deponijama – vatra i visoke temperature mogu ostati duboko u slojevima otpada, zbog čega je neophodno prekrivanje zahvaćenih površina zemljom i kontinuirana kontrola.

Nadležni su zbog toga nastavili rad na deponiji i nakon što je požar stavljen pod kontrolu.

Pratio se i kvalitet vazduha

Zbog velikog oblaka dima koji se širio iz pravca deponije posebna pažnja bila je usmerena na kvalitet vazduha u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Kurir/D.Š.

Zavod za javno zdravlje pratio je koncentracije zagađujućih materija, a građanima, posebno deci, starijima i hroničnim bolesnicima, iz predostrožnosti je savetovano da smanje boravak na otvorenom dok traje praćenje situacije.

Sledi sanacija deponije

Nakon potpunog gašenja vatre posao na Regionalnoj deponiji nije završen. Predstoji sanacija prostora zahvaćenog požarom i dodatno obezbeđivanje tela deponije.

Nedimović je ukazao i na potrebu da se analiziraju okolnosti koje su dovele do požara i dodatno unaprede preventivne mere.

Regionalna deponija "Srem–Mačva" prima otpad sa šireg područja, zbog čega je, pored sanacije posledica požara, važno obezbediti stabilno funkcionisanje sistema odlaganja otpada.

U požaru nije bilo povređenih.