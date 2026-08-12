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Specijalna bolnica Sokobanja dobiće potpuno novi objekat dečjeg odeljenja, a prvi koraci u realizaciji tog velikog projekta već su napravljeni.

Ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, najavio je da bi izgradnja, ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom, mogla da počne krajem naredne godine.

Glišić je nakon radnog sastanka sa direktorkom bolnice i predsednikom opštine istakao da je upravo dečje odeljenje bilo glavna tema razgovora.

– Pokušavamo da pronađemo način kako da investicijom koju bi opredelila Republika Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije preko ovog ministarstva, obezbedimo najbolje moguće uslove za pacijente koji dolaze na dečje odeljenje, dakle za decu i njihove roditelje koji dolaze zajedno sa njima – rekao je Glišić za RINU.

Kako je naveo, procenjeno je da postojeći problem može trajno da se reši jedino izgradnjom potpuno novog objekta, koji bi se nalazio neposredno pored sadašnje zgrade bolnice.

Foto: RINA

– Došli smo do rešenja da je jedini mogući način da taj problem rešimo tako što ćemo izgraditi potpuno novi objekat. Definitivno smo doneli odluku da krenemo u realizaciju tog projekta – naglasio je ministar.

Ipak, do početka radova moraće da bude završena obimna dokumentacija, jer se, prema Glišićevim rečima, trenutno kreće praktično od nule. Prvi zadatak biće precizno definisanje sadržaja budućeg dečjeg odeljenja.

– U ovom trenutku nemamo nijedan dokument ni akt na osnovu kojeg možemo da krenemo u realizaciju. Napravili smo dinamički plan koji podrazumeva da u narednih mesec do dva definišemo projektni zadatak i postavimo sve ono što je neophodno i što treba da sadrži dečje odeljenje bolnice ovakvog tipa – kazao je Glišić.

Foto: RINA

Nakon toga uslediće izbor projektanta putem javne nabavke, izrada projekta, a zatim i postupak izbora izvođača radova. Površina i konačan izgled novog objekta biće poznati tek kada projektni zadatak bude završen.

– Znate kako, da biste stigli do cilja, uvek morate da učinite prvi korak. Nijedan maraton nije istrčan a da niste pretrčali prvi metar, pa dok dođete do 42.195 metara, koliko iznosi maratonska trka, morate prvo da pređete taj prvi metar. Mi sada činimo taj prvi korak – poručio je Glišić.

Prema njegovim procenama, samo projektovanje i sprovođenje neophodnih procedura mogli bi da potraju između sedam i devet meseci.

Foto: RINA

– Nadam se da ćemo krajem naredne godine krenuti u izgradnju. To bi bio idealan, ali i realan rok. Ne želimo da pričamo velike priče i da obmanjujemo ljude. Ono što jeste realnost i što zaista može da bude izvodljivo jeste da krajem naredne godine započnemo radove – istakao je ministar.

Inženjeri ministarstva trebalo bi odmah da počnu da rade sa rukovodstvom i stručnim službama bolnice na pripremi projektnog zadatka.

– Želimo da napravimo jedno od najlepših i najmodernijih dečjih odeljenja u bolnicama ovog tipa. Sasvim sam siguran da ćemo uspeti, jer je sve što smo ranije dogovarali, ugovarali i planirali na kraju dovedeno do realizacije. Tako će biti i sa ovim projektom – rekao je Glišić.

Foto: RINA

Do Sokobanje bi trebalo da stigne stabilnije vodosnabdevanje

Tokom sastanka bilo je reči i o jednom od najvećih infrastrukturnih problema Sokobanje – vodosnabdevanju, naročito tokom letnjih meseci kada zbog velikog broja gostiju potrošnja naglo raste.

Plan je da Sokobanja bude povezana sa fabrikom vode u Bresju, koja raspolaže velikim kapacitetima. Za realizaciju tog projekta bilo bi potrebno da se izgradi oko 28 kilometara cevovoda.

– Sokobanja tokom letnjih meseci ima preveliku potrošnju i potrebu za dodatnim količinama vode. Mislim da bismo taj projekat mogli da rešavamo brže nego deo koji se odnosi na bolnicu i da možda već do kraja ove godine budemo konkretni. Ukoliko pripremimo dokumentaciju, možemo da krenemo u javnu nabavku, pa da početkom naredne godine započnemo radove – izjavio je Glišić.

Foto: RINA

Realizacijom ovog projekta trebalo bi da budu sprečeni pad pritiska i nestašice vode tokom letnje sezone, a stabilno snabdevanje od velikog je značaja i za funkcionisanje same bolnice.

– Postavili smo dva velika cilja. Možda sada deluju daleko, ali sam siguran da ćemo vredno raditi, približiti ih i realizovati u rokovima o kojima sam govorio – zaključio je Darko Glišić.