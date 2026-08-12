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Trinaest mladih lekara dobilo je stalni posao u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici, a među novozaposlenima su dečji hirurzi, internisti i lekari opšte prakse. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović najavio je i da će magnetna rezonanca 5. septembra stići u ovu zdravstvenu ustanovu, dok bi prvi pregledi trebalo da počnu do 1. novembra.

Mladi lekari od srede, 12. avgusta, nalaze se u stalnom radnom odnosu, a istovremeno se radi na rešavanju problema nedostatka pojedinih specijalista.

Nedimović kaže da ga posebno raduje što će Sremska Mitrovica u narednih nekoliko godina dobiti nove dermatovenerologe.

– Imamo problem sa dermatovenerolozima u ovoj državi. Nekoliko njih u naredne dve do tri godine počeće da radi ovde, imaju specijalizacije, vratiće se u grad i postaće lekari i ta tema više neće biti tema – rekao je Nedimović.

Prema njegovim rečima, slično je i sa ginekolozima.

SVE TEŽE DO POJEDINIH SPECIJALISTA

Gradonačelnik je ukazao da se interesovanje mladih lekara za pojedine specijalizacije tokom godina promenilo.

– Zamislite, pre deset godina je bila tuča ko će biti hirurg. Sad više niko neće da bude hirurg – rekao je Nedimović.

Direktor Zdravstvenog centra Vojislav Mirnić, kako je naveo, aktivno razgovara sa mladim lekarima i pokušava da u Sremsku Mitrovicu privuče kadar i iz drugih gradova.

U pitanju su lekari iz Sremske Mitrovice, ali i Novog Sada, Inđije, Rume i Šida.

Nedimović smatra da će uskoro biti neophodno da se i grad dodatno uključi u borbu za kvalitetne lekare.

– Doći će vreme vrlo brzo, upamtite šta sam vam rekao, kada će grad morati da stimuliše i podstiče lekare koji će doći, bilo kroz rešavanje stambenog pitanja ili kroz novac. To je sudbina sredina koje žele da imaju kvalitetan kadar – poručio je Nedimović.

Branislav Nedimović Foto: Kurir Televizija

Kako je objasnio, Sremska Mitrovica nije mala sredina u odnosu na mnoge gradove u Srbiji, ali će, ukoliko želi da zadrži visok nivo zdravstvene zaštite, morati da ponudi uslove zbog kojih će stručnjaci želeti da u njoj ostanu ili se dosele.

MAGNETNA REZONANCA STIŽE 5. SEPTEMBRA

Nedimović je izneo i konkretan rok za dolazak dugo očekivane magnetne rezonance u Sremsku Mitrovicu.

– Petog septembra magnet ulazi u zgradu bolnice, kreću obuke, kreću sve pripreme i da bismo, kao što smo obećali, do 1. novembra imali očitavanja. Ljudi će moći da odu na magnet – rekao je Nedimović.

Nakon dopremanja uređaja slede njegova instalacija, obuka zaposlenih i priprema sistema za rad.

Prema najavljenom planu, magnetna rezonanca trebalo bi da bude u funkciji do 1. novembra.

"TO JE REGIONALNA, A NE SAMO MITROVAČKA BOLNICA"

Gradonačelnik je naglasio da značaj Zdravstvenog centra prevazilazi granice Sremske Mitrovice.

– Nemojte nikada zaboraviti, to je regionalna bolnica, nije samo mitrovačka bolnica – rekao je Nedimović.

On je naveo i da Grad Sremska Mitrovica značajnim sredstvima učestvuje u rekonstrukcijama i unapređenju uslova u bolnici.

Zapošljavanje 13 mladih lekara, dolazak novih specijalista i nabavka magnetne rezonance trebalo bi da dodatno ojačaju zdravstvenu zaštitu ne samo za stanovnike Sremske Mitrovice već i za pacijente iz drugih delova Srema.