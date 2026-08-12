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Učesnici 22. Međunarodnog festivala folklora "Srem folk fest" stigli su u Sremsku Mitrovicu sa četiri kontinenta, a među njima su i ansambli iz Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, čiji članovi su prvi put u Srbiji. Prvi utisci gostiju – ljubav publike, gostoprimstvo, mir i vojvođanske ravnice.

Predstavnicima ansambala koji učestvuju na festivalu danas je priređen prijem u Gradskoj kući, gde ih je ugostila zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Danica Nedić.

Na prijemu su bili predstavnici grupa iz Severne Makedonije, Grčke, Čilea, SAD i Južne Koreje.

AMERIKANKA ODUŠEVLJENA PUBLIKOM

O prvim utiscima iz Srbije govorila je Ejms, članica grupe iz Ruzvelta u američkoj saveznoj državi Juta.

Ona je rekla da je iskustvo sa prethodne festivalske večeri bilo prelepo i da je među ljudima osetila veliku povezanost.

Posebno ju je iznenadio broj ljudi koji je mogao da stane na Žitni trg, ali još više reakcija publike.

– Ovo je naš prvi dolazak u Srbiju i naš dosadašnji utisak je pre svega – mnogo ljubavi – rekla je Lijen.

Foto: Kurir/D.š

Američki folkloraši istakli su ljubaznost ljudi koje su sreli i atmosferu koju su doživeli tokom nastupa u centru Sremske Mitrovice.

KOREJCI PRVI PUT U SRBIJI, ODUŠEVILE IH RAVNICE

I članovi ansambla iz Južne Koreje prvi put borave u Srbiji.

Njihovu pažnju posebno su privukli prostranstvo i ravnice, ali i mirna atmosfera i gostoprimstvo domaćina.

– Već smo osetili veliko gostoprimstvo i osećamo se veoma prijatno, gotovo kao kod kuće – poručili su.

Za naredne festivalske večeri najavili su energičan nastup kojim će publici predstaviti deo korejske tradicije, uz snažne glasove i upečatljivu scensku izvedbu.

VIŠE OD 600 IZVOĐAČA IZ 12 ZEMALJA

Zamenica gradonačelnika Danica Nedić istakla je da će tokom četiri dana festivala Sremska Mitrovica ugostiti više od 600 izvođača iz 12 zemalja sveta.

– Ne kažemo bez razloga da mi svet dovodimo na naša vrata – rekla je Nedić.

Foto: Kurir/D.š

Kako je navela, Žitni trg tokom festivala postaje mesto susreta različitih kultura, muzike, plesa, folklora i tradicije.

– Naš Žitni trg postaje centar sveta kada su u pitanju muzika, ples, folklor i tradicija – istakla je Nedić.

Festival nosi oznaku "Najbolje iz Vojvodine", a ove godine održava se 22. put.

FESTIVAL TRAJE DO 14. AVGUSTA

"Srem folk fest" održava se od 11. do 14. avgusta, a tokom festivalskih večeri na Žitnom trgu nastupaju ansambli iz različitih delova sveta.

Foto: Kurir/D.š

Za goste iz Amerike i Južne Koreje ovogodišnji festival istovremeno je i prilika za prvo upoznavanje Srbije, dok publika u Sremskoj Mitrovici ima priliku da na jednom mestu upozna tradiciju zemalja udaljenih hiljadama kilometara.