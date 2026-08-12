BUKTE POŽARI U SREMU: Vatra guta hektare kod Kupinova, sve raspoložive vatrogasne snage na terenu (VIDEO)
Obimni požari zahvatili su danas poljoprivredno zemljište na teritoriji opštine Pećinci, gde gori više desetina hektara njiva i voćnjaka u blizini sela Kupinovo, Karlovčić i Ašanja.
Na snimcima sa terena vidi se gusti, crni dim koji se uzdiže neposredno uz saobraćajnicu, drastično smanjujući vidljivost i otežavajući prolaz. Situaciju dodatno alarmantnom čini činjenica da se vatrena stihija približila i pojedinim stambenim objektima, pa su sve raspoložive vatrogasno-spasilačke jedinice na terenu kako bi sprečile širenje požara ka kućama.
Zbog guste dimne zavese i bezbednosti učesnika u saobraćaju, deo lokalnih puteva na ovoj trasi trenutno je zatvoren za saobraćaj. Nadležne službe apeluju na vozače da izbegavaju ovaj pravac i koriste alternativne rute dok se situacija ne stavi pod kontrolu.
Kurir.rs/Telegraf