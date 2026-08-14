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Postoje destinacije koje se posećuju zbog jedne znamenitosti. Zbog fotografije koju ste videli na Instagramu. Zbog plaže, muzeja, planine ili restorana koji je upravo dobio neku veliku nagradu. A postoje i one zemlje koje počnu da vam se polako uvlače pod kožu tek kad ih zaista upoznate.

Foto: Tos

Srbija pripada ovoj drugoj grupi. Upravo zato vest da se Srbija našla u užem izboru za prestižnu titulu Most Desirable Country in Europe, u okviru Wanderlust Reader Travel Awardsa 2026, ima posebnu težinu. Ovo nije izbor stručnog žirija iza zatvorenih vrata – o pobednicima odlučuju oni zbog kojih turizam i postoji: putnici. Zato je ova vest potvrda da se turistička priča o Srbiji sve glasnije čuje i van njenih granica.





Zemlja u kojoj za jedan dan možete promeniti čitav doživljaj putovanja

U Srbiji ne morate da birate između grada, prirode, kulture i gastronomije. Ovde se ta iskustva često smenjuju i prepliću gotovo bez najave.

Foto: Tos

Jednog jutra možete popiti kafu u romantičnoj Skadarliji, a da se sat-dva kasnije nađete na obroncima Fruške gore. Ili možete krenuti tragom rimskih careva, a završiti dan u vinariji ili etno-domaćinstvu, pa se sutradan spustiti na reku ili krenuti pešačkom stazom kroz zaštićenu prirodu. U tome je jedna od najvećih prednosti Srbije – raznovrsnost nije ovde samo stavka u turističkoj ponudi već način na koji se zemlja doživljava.

Foto: Tos

Dunav je možda najbolji primer. Kroz Srbiju protiče gotovo 600 kilometara ove reke, povezujući ravnice i gradove, vinograde i tvrđave, zaštićena područja i arheološka nalazišta. Na njegovom putu možete naići na Đerdap i spektakularnu klisuru, istraživati ostatke rimskog Viminacijuma, zastati kod tvrđave Ram ili zaviriti u priču o Lepenskom viru. To nije samo obilazak znamenitosti. To je osećaj da putujete kroz više epoha, a da pritom ne morate da menjate zemlju.

Foto: Tos





Ovde priroda nije kulisa – ona je doživljaj Srbija je zemlja u kojoj se pejzaž menja iznenađujuće brzo.

Foto: Tos

Sever donosi široke vojvođanske ravnice, močvare i specifične pejzaže Deliblatske peščare, dok jug i istok otvaraju sasvim drugačiju sliku – planine, klisure, guste šume, reke i jezera. Srbija ima čak i jednu od najvećih peščanih oblasti u Evropi, dok njena zaštićena područja čuvaju veliki broj retkih biljnih i životinjskih vrsta. Za putnika koji danas sve češće traži beg od prenatrpanih turističkih ruta, upravo to.

Foto: Tos

Kultura koja se ne gleda samo iza stakla Srbija ima istoriju koja je mnogo slojevitija nego što se to na prvi pogled može pretpostaviti. Na listama UNESCO nalaze se, između ostalog, Studenica, Stari Ras i Sopoćani, Gamzigrad – Felix Romuliana i stećci, dok su na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa i tradicije poput slave, kola, zlakuskog lončarstva i znanja o proizvodnji šljivovice. Ne samo da u Srbiji ovo nasleđe postoji – ono je i dalje živo. Možete sedeti za stolom za kojim se jede po receptu koji se prenosi generacijama. Možete ući u selo u kojem se tradicionalni zanat još uvek radi rukama. Možete prisustvovati festivalu, čuti muziku koja dolazi iz potpuno drugačije tradicije ili razgovarati s domaćinom, koji će vam, umesto šturog turističkog objašnjenja, ispričati svoju verziju priče o mestu u kojem živite. Upravo takvi trenuci često ostanu najduže u sećanju.

Foto: Tos

A onda dolazi hrana… Ako postoji deo srpskog iskustva koji je teško preneti fotografijom, to je gastronomija. Jer srpska kuhinja nije samo lista jela. Ona je atmosfera. To je sto za kojim se ručak ne završava kada ste pojeli glavno jelo. To su domaći proizvodi, miris sveže pečenog hleba, sir, kajmak, paprika, meso pripremljeno na tradicionalni način, čaša vina iz lokalnog vinograda i rakija koja ima svoju priču, poreklo i karakter. Od fruškogorskih i šumadijskih vinograda do Negotinske Krajine, Srbija nudi gastronomiju koja je snažno vezana za svoje regione.

Ono zbog čega se putnici vraćaju Možda je najveća turistička prednost Srbije nešto što se ne može upisati u statistiku niti staviti na turističku mapu. To je osećaj da ste dobrodošli. Gostoprimstvo ovde nije samo deo turističke strategije. Ono se najčešće događa spontano – kad vam domaćin doda još jedno jelo „da probate“, kad razgovor s lokalcem potraje mnogo duže nego što ste planirali ili kad odete na jedno mesto, a kući se vratite s preporukama za još pet.

Foto: Tos





Sada je red na nas Ovogodišnji Wanderlust Reader Travel Awards ima dodatnu težinu jer se održava 25. put. Prošle godine glasalo je više od 200.000 čitalaca, koji su zajedno poslali gotovo pet miliona glasova, a za 2026. očekuje se više od 250.000 glasača. Glasanje traje do 27. oktobra, a rezultati će biti proglašeni 4. novembra u Londonu, tokom WTM London.

1/10 Vidi galeriju Srbija je među najpoželjnijim zemljama Evrope! Foto: Tos

Glasajte za Srbiju u kategoriji Most Desirable Country in Europe i pomozite da se glas o našoj zemlji čuje još dalje. Više inspiracije za putovanje kroz Srbiju potražite na sajtu Turističke organizacije Srbije