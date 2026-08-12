Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju 45 minuta, dok su zadržavanja na ulazu u Srbiju i na drugim prelazima manja.
Srbija
GUŽVA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI Na Horgošu i Preševu čekanje do 50 minuta: Evo kakvo je stanje na ostalim prelazima i naplatnim rampama
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Putnička vozila čekaju 45 minuta na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za putnička vozila na ulazu u Srbiju ima na Preševu, 50 minuta i Gostunu, pola sata.
Za teretna vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
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