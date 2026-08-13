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Gradsko veće Novog Pazara donelo je, usled sušnog perioda i značajnog opadanja nivoa reka, odluku o uvođenju mera zabrane nenamenskog i neracionalnog trošenja vode iz gradskog vodovoda, saopštila je danas lokalna samouprava.

Cilj odluke je, kako navode, da se obezbedi uredno i kontinuirano vodosnabdevanje stanovništva.

"Zabrana se odnosi zalivanje bašti, vrtova, travnjaka i zelenih površina, pranje ulica, trotoara, dvorišta, terasa i fasada, punjenje i dopunjavanje privatnih bazena za kupanje, pranje motornih vozila i mehanizacije, osim u ovlašćenim auto-perionicama, svako drugo nekontrolisano ili nepotrebno oticanje vode iz vodovodne mreže", navedeno je u saopštenju.

Nadzor nad sprovođenjem odluke vršiće inspekcija i komunalna milicija, a za nepoštovanje odluke primenjivaće se kaznene odredbe.

"Apelujemo na građane da odgovornim i racionalnim korišćenjem vode doprinesu očuvanju stabilnog vodosnabdevanja i da vodu koriste isključivo za osnovne životne i higijenske potrebe", poručili su iz lokalne samouprave.