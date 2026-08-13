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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 54 terenske intervencije, od čega 31 tokom dana i 23 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 46 pregleda odraslih osoba, i to 16 tokom dana i 30 tokom noći, kao i 16 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji.

Na javnom mestu bilo je ukupno 17 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, sa povredama, visokim krvnim pritiskom i sa srčanim problemima. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima i sa povredama - navode iz ZUM Kragujevac.