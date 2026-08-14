Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na delu reke Save kod Sremske Mitrovice u subotu, 15. avgusta, biće privremeno zabranjena plovidba svim kategorijama plovila. Zabrana će trajati od 7 do 16 časova, a uvodi se zbog održavanja jubilarnog 30. Međunarodnog plivačkog maratona.

Prema obaveštenju Lučke kapetanije Sremska Mitrovica, zabrana se odnosi na deonicu Save od rečnog kilometra 141+200 do 137+100, odnosno na nešto više od četiri kilometra reke.

ZABRANA TRAJE DEVET SATI

Iako je takmičarski program plivačkog maratona predviđen od 9 do 14 časova, plovidba će zbog pripreme i bezbednosti učesnika biti obustavljena dva sata ranije, od 7 časova, a zabrana će važiti sve do 16 časova.

Tokom tog perioda ovom deonicom Save neće biti dozvoljena plovidba nijednoj kategoriji plovila.

Plivače će tokom takmičenja pratiti čamci sa stručnim posadama i odgovarajućom opremom za spasavanje.

NEPOŠTOVANJE ZABRANE JE PREKRŠAJ

Iz Lučke kapetanije upozoravaju vlasnike i korisnike plovila da poštuju privremeno izmenjen režim saobraćaja na reci.

Nepoštovanje zabrane smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i biće sankcionisano u skladu sa propisima.

U slučaju eventualne promene režima plovidbe, Lučka kapetanija izdaće novo saopštenje brodarstvu.

Razlog za privremenu zabranu je održavanje 30. Međunarodnog plivačkog maratona u Sremskoj Mitrovici, koji će u subotu okupiti plivače na Savi i Gradskoj plaži.

TRI DECENIJE MARATONA NA SAVI

Ovogodišnje izdanje ima poseban značaj jer Plivački maraton u Sremskoj Mitrovici obeležava 30 godina. Takmičenje će biti održano na Gradskoj plaži, a glavna trka na 2.000 metara pliva se nizvodno Savom do cilja na plaži.

Za najbolje takmičare predviđene su medalje i pehari, dok će pobednik i pobednica glavne trke osvojiti i novčane nagrade od po 10.000 dinara.