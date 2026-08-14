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Narodni muzej Užice započeo je treću terensku kampanju na arheološkom lokalitetu Crkvine u selu Seništa. Radovi, koji traju od 8. do 17. avgusta, usmereni su na završnu fazu istraživanja humke broj 1.

- Dosadašnji rezultati potvrdili su da je reč o kompleksnom praistorijskom nalazištu iz bronzanog doba. Poseban značaj ima prošlogodišnje otkriće urne sa spaljenim ostacima pokojnika i bronzanim nakitom, a cilj ovogodišnjih iskopavanja jeste da se u potpunosti istraži struktura humke broj 1, čime se zaokružuje celina – navode u užičkom muzeju.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Istraživanja se odvijaju na imanju porodice Mutavdžić, a započeta su pre dve godine.

Arheolog Radmila Jović rekla je da se prvobitno tragalo za ostacima crkve, a zatim je utvrđeno da se na lokalitetu nalaze praistorijske humke.

- Arheološki nalazi iz prve istražene humke (Humka 1) potvrdili su da je reč o grobnim konstrukcijama koje datiraju iz bronzanog doba, što ovo nalazište čini izuzetno važnim za razumevanje praistorije zlatiborskog kraja. Tokom radova na terenu, došlo je do otkrića koje doprinosi boljem razumevanju pogrebnih praksi iz perioda kojem nekropola pripada, odnosno bronzanom dobu – izjavila je tada Radmila Jović.

1/5 Vidi galeriju Nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Crkvine u selu Seništa Foto: Sreten Vuković/Narodni muzej Užice

Na tom lokalitetu do sada je pronađen bronzani nakit, a u oktobru prošle godine nađena je keramička posuda, urna, sa ljudskim osteološkim ostacima. Pored Humke 1 detektovana je i druga humka, a sumnja se da postoji i treća.

Stručnu ekipu na terenu čine Radmila Jović, arheolog i kustos Narodnog muzeja Užice, Marina Kotarac, arheolog i viši kustos Narodnog muzeja Užice, dr Vojislav Filipović, viši naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, Miloš Janković, arheolog, i Sreten Vuković, fotograf Narodnog muzeja Užice.