Zbog kvara na Brezanskom sistemu bez vodosnabdevanja su potrošači u Takovu i još osam sela, ekipe su na terenu.
Srbija
PONOVO PUKAO MAGISTRALNI CEVOVOD KOD TAKOVA! Devet mesta ostalo bez vode, ekipe hitno izašle na teren i rade na saniranju kvara
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Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova.
Zbog ovog kvara prekid u vodosnadbevanju imaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedraži.
Ekipe JKP “Gornji Milanovac” su na terenu i rade na sanaciji kvara.
Kurir.rs/RTS
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