Slušaj vest

Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova.

Zbog ovog kvara prekid u vodosnadbevanju imaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedraži.

Ekipe JKP “Gornji Milanovac” su na terenu i rade na sanaciji kvara.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteSrbijaPUKAO MAGISTRALNI CEVOVOD KOD GORNJEG MILANOVCA! Nova muka za građane, opština već uvela restrikcije - oglasili se nadležni
WhatsApp Image 2026-05-25 at 15.42.15.jpeg
SrbijaZALJULJALA SE SRBIJA RANOM ZOROM: U ovom gradu na jugoistoku zemlje registrovan zemljotres
Zemljitres geografska karta Srbije i srpska zastava
SrbijaSPEKTAKL NA LIMU OVOG VIKENDA! Stižu najbolji skakači iz regiona, Petrovac spreman za dva dana sporta i zabave
prijepolje-memorijal-pajo-potezica-petrovac-lim-skakaci-regiona-foto-a-rovcannin.jpg
SrbijaDANI KULTURE TEMNIĆA I LEVČA OKUPILI BROJNE UMETNIKE I KNJIŽEVNIKE: Trodnevna manifestacija donela bogat program i velika priznanja (FOTO)
Dani kulture Temnića i Levča.jpg