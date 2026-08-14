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Za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica u Zrenjaninu iz gradskog budžeta za 2026. godinu predloženo je ukupno 4,8 miliona dinara. Komisija za raspodelu sredstava utvrdila je listu vrednovanja i rangiranja za 23 projekta.

Najveći pojedinačni iznos, 450.000 dinara, predložen je Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zrenjanin za projekat "Pokretanje crkvenih zvona". Po 300.000 dinara predloženo je za još šest projekata, među kojima su izgradnja Hrama Svetog Save, izgradnja hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Jankovom Mostu, obnova Ruske crkve i izgradnja Hrama Svetog Nektarija.

Za ostale projekte predloženi iznosi kreću se od 50.000 do 250.000 dinara. Sredstva su namenjena različitim radovima na hramovima i crkvenim objektima, uključujući sanaciju i obnovu, uređenje enterijera, radove na fasadama i krovovima, električne instalacije i obnovu zvona.

Komisija je odbila pet prijava. Reč je za sada o listi vrednovanja i rangiranja, a ne o konačnoj odluci o dodeli novca. Učesnici konkursa imaju pravo na prigovor, nakon čega će konačnu odluku o dodeli sredstava doneti gradonačelnik Zrenjanina.