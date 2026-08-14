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Kragujevac će u subotu, 15. avgusta, biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Woofstock, koji se organizuje povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja. Festival će biti održan u Parku za pse u Velikom parku, od 17 do 23 sata, a organizator je Udruženje za zaštitu životinja Nuka.

Organizatori navode da Woofstock ima za cilj da promoviše odgovorno vlasništvo, udomljavanje, edukaciju i zajedništvo, ali i da okupi građane, ljubitelje životinja, lokalne proizvođače, umetnike, organizacije i kompanije.

Foto: Udruženje Nuka

Posetioce očekuju brojni sadržaji, među kojima su upoznavanje pasa koji traže dom, edukativna predavanja i razgovori sa stručnjacima, kreativne radionice, humanitarni bazar, izložba i zabavne aktivnosti za pse i njihove vlasnike, kao i muzički program. Biće omogućena i prijava pasa u bazu dobrovoljnih davalaca krvi, a organizatori najavljuju aukciju i druga iznenađenja.

Foto: Udruženje Nuka

Sav prihod od donacija i humanitarnih aktivnosti biće namenjen pomoći napuštenim životinjama, uključujući njihovo lečenje, sterilizaciju, vakcinaciju i pronalaženje novih domova. Realizaciju prvog humanitarnog festivala Woofstock podržala je Lokalna fondacija Kragujevac.