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Preduzete mere daju rezultate, a situacija u vezi sa afričkom kugom svinja (AKS) na teritoriji grada Loznice trenutno je stabilna, zaključeno je na poslednjoj sednici nadležnog gradskog tela, na kojoj su razmatrani aktuelno stanje i efekti do sada preduzetih mera.

Mere koje su u prethodnom periodu sprovedene u cilju sprečavanja pojave i širenja AKS dale su, prema iznetim informacijama, pozitivne rezultate, saopšteno je iz gradske uprave. Nadležni su ocenili da je "situacija pod kontrolom" uz napomenu da je i dalje neophodno dosledno sprovoditi sve propisane mere zaštite i biosigurnosti.

Poseban akcenat stavljen je na preventivno delovanje i odgovorno ponašanje vlasnika svinja, kako bi se očuvala povoljna epizootiološka situacija na području Loznice. Iz lokalne samouprave podsećaju da su i ranije apelovali na poljoprivredna gazdinstva da prijave svako uginuće svinja, kao i pojavu simptoma koji mogu ukazivati na bolest, dok je lovcima upućen apel da prijave pronađene uginule divlje svinje. Nadležne službe nastaviće da prate stanje na terenu i da, u saradnji sa veterinarskim službama i drugim institucijama, sprovode mere prevencije i kontrole, navode iz gradske uprave.

AKS predstavlja opasnu i zaraznu bolest domaćih i divljih svinja sa krajnim ishodom njihove smrti, ili eliminisanja svih svinja na zaraženom gazdinstvu, a uzročnik bolesti je virus koji je jako zarazan. Bolest se brzo širi i prouzrokuje velike ekonomske gubitke.