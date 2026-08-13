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Smeštana na obalama Dunava, opština Kladovo postaje sve atraktivnija turistička destinacija u Srbiji. Tokom leta na stotine građana i turista spas traže upravo na Gradskoj plaži koja prethiodnih meseci beleži rekordnu posećenost.

Veliki broj Kladovljana i turista koji svakodnevno provode vreme na obali Dunava bio je povod da Opština Kladovo reaguje i obezbedi dodatne sadržaje za još prijatniji boravak posetilaca.

- Na gradskoj plaži postavljeno je 12 novih suncobrana, dok je posetiocima na raspolaganju i 10 novih ležaljki, čime su postojeći kapaciteti dodatno prošireni tokom samog špica letnje sezone. Nabavku suncobrana finansirala je Opština Kladovo, dok su njihovu montažu i postavljanje obavili radnici JP "Komunalac" Kladovo. Novi suncobrani nabavljeni su i za plaže u Tekiji i Brzoj Palanci, pa se unapređenje uslova na kupalištima nastavlja i u drugim delovima opštine - potvrđeno je za RINU u Opštinskoj upravi.

Foto: RINA

Gradska plaža se tokom čitave sezone redovno uređuje i održava zahvaljujući svakodnevnom angažovanju ekipa JP "Komunalac", koje brinu o čistoći, urednosti i kvalitetu prostora namenjenog odmoru i rekreaciji.

- Da su ulaganja i kontinuirano održavanje dali rezultat potvrđuju i reakcije posetilaca. Ocene građana i turista koji ovog leta posećuju kladovsku plažu izuzetno su pozitivne, posebno kada je reč o čistoći, uređenosti i sadržajima koji su im na raspolaganju. Rekordna posećenost ujedno potvrđuje da gradska plaža postaje sve značajniji deo letnje i turističke ponude Kladova, dok će lokalna samouprava, prateći potrebe građana i gostiju, nastaviti da unapređuje uslove za boravak na obali Dunava - poručuju iz Opštinske uprave.