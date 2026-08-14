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U naselju Petrovac u Kragujevcu u toku su radovi na sanaciji klizišta i izgradnji potpornog zida u Ulici Dušana Đorđevića, kod petrovačkog groblja. Za ovaj projekat iz gradskog budžeta izdvojeno je 20 miliona dinara.

Radovi obuhvataju izgradnju potpornog zida u dužini od 125 metara, a predviđena je ugradnja 64 šipa, koji su već postavljeni na dubini do 25 metara.

- Ono što je najvažnije, ovom sanacijom trajno rešavamo problem klizišta u Mesnoj zajednici Petrovac. To je veoma značajno i zbog samog groblja koje se nalazi na ovom mestu - rekao je prilikom obilaska gradilišta Marko Janković, član Gradskog veća Kragujevca za investicije i upravljanje projektima.

1/4 Vidi galeriju Sanacija klizišta i izgradnja potpornog zida u Petrovcu Foto: grad Kragujevac

Izvođač je sa radovima počeo 10. jula, a prema dosadašnjoj dinamici, posao bi mogao da bude završen znatno pre ugovorenog roka od 110 dana. Trenutno se radi na izgradnji potpornog zida, nakon što su završeni šipovi i naglavne grede.

- Radovi su započeti pre nešto više od mesec dana, nakon što je urađena projektna dokumentacija, dobijena građevinska dozvola i sprovedena javna nabavka - rekao je Nemanja Trifunović, iz firme "Ramonda inženjering" d.o.o. iz Valjeva.

On je dodao da se završetak kompletnog zida očekuje do kraja avgusta, dok bi celokupni radovi trebalo da budu okončani do sredine septembra, odnosno 20 do 30 dana pre ugovorenog roka. Radove dodatno otežavaju saobraćaj na ovom potezu i visoke temperature koje prelaze 35 stepeni.