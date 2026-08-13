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Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se, u Gradskoj kući, sa Lanom Virc, teniserkom Teniskog kluba „Spartak“ i članom ženske juniorske reprezentacije Srbije do 18 godina koja je početkom avgusta osvojila titulu prvaka Evrope u francuskom Granvilu, predsednikom TK „Spartak“ Milanom Vučkovićem i trenerima u ovom klubu – Veselinom Rakočevićem i Ladislavom Demeterom. Gradonačelnik Bakić je, obraćajući se medijima nakon prijema u Zelenoj sali Gradske kuće, istakao da je danas imao izuzetnu čast da se sastane sa mladom i talentovanom teniserkom „Spartaka“ Lanom Virc i čelnicima i trenerima u tom uzornom sportskom kolektivu, i dodao da je to istovremeno bila i idealna prilika da se, uz čestitke na ostvarenim uspesima, uradi i jedan presek do sada ostvarenih rezultata u ovoj izuzetno uspešnoj takmičarskoj godini za Teniski klub „Spartak“.

Foto: Grad Subotica

„Nije slučajno što je ovo zlatni period naše teniserke Lane Virc. Sa ovom godinom i ovim Prvenstvom Evrope ona, kako su mi saopštili na prijemu, zatvara jedan period sportske karijere u juniorskoj konkurenciji i ulazi u seniorske vode. O Lani, njenim uspesima i rezultetima će se, verujem, tek čuti. Samo ću napomenuti da je Lana više puta proglašavana najboljom evropskom igračicom svoje generacije, da je bila učesnik najvećih juniorskih turnira poput Rolan Garosa, Vimbldona i US Opena. Mnogo uspeha i sjajnih rezultata želimo joj, takođe, i u seniorskoj konkurenciji“, rekao je Bakić.

Dodao je da, pored Lane Virc, i teniseri „Spartaka“: Maksim Despotović, Vuk Pantić Crnčević, Pavle Stoiljković i braća Ivan i Matej Sabanov, takođe brane boje reprezentacije Srbije, dok je trener Ladislav Demeter, koji, kako je rekao, sa ovom decom pravi vrhunske rezultate, i selektor muške juniorske reprezentacije Srbije.

Foto: Grad Subotica

„Teniski klub ’Spartak’ jedna od najsvetlijih tačaka na teniskoj mapi Srbije. Godinama pravi vrhunske rezultate. I ništa nije slučjnost. I ovom prilikom moram da čestitam i trenerima i rukovodstvu, kao i igračima Teniskog kluba ’Spartak’. Ovde bih posebno istakao predsednika TK ’Spartak’, Milana Vučkovića, kome od srca upućujem čestitke za sve što je zajedno sa saradnicima uradio sa klubom na čijem je čelu. Muška seniorska ekipa Spartaka je, kao što znate, nedavno po četvrti put zaredom, a po šesti put u proteklih osam godina, osvojila Prvenstvo Srbije. Kada neko osvoji trofej prvi put, to se možda može pripisati i određenom spletu okolnosti, kao i sreći. Međutim, kada najvažniji seniorski trofej četiri godine ne menja svoju adresu, onda je to potvrda kontinuiteta, kvaliteta igrača i trenera, ali i čitavog sistema rada koji je godinama građen u ovom klubu“, naglasio je gradonačelnik Bakić. On je podvukao da je izuzetno važno što je poslednjih godina iskazano veliko interesovanje mladih teniskih talenata iz drugih opština i gradova koji žele da u Teniskom klubu „Spartak“ nastave svoj sportski razvoj i grade karijeru.

„To je najveće priznanje i najveća potvrda za kvalitet rada u TK ’Spartak’. Želim vam još puno uspeha, dobre rezultate i mnogo osvojenih titula. Dres reprezentacije je svetinja, a na nama je da se svi zajedno potrudimo da gradimo sredinu u kojoj će današnji polaznici, koji u Teniskoj školi ’Spartaka’ uče da drže reket, u narednim godinama biti oni koje ćemo dočekivati u Gradskoj kući i organizovati im prijeme zbog vrhunskih rezultata“, poručio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Foto: Grad Subotica

Milan Vučković se zahvalio gradonačelniku Stevanu Bakiću i Sportskom savezu Subotice na konstantnoj podršci i pomoći koja, kako je rekao, nikada nije izostala. „Sezona se tek zahuktala, a mi smo doneli dve ozbiljne titule. Svojim uspehom Lana je zaslužila da bude upriličen ovaj prijem, ona je donela titulu ekipnog evropskog prvaka države Srbiji. To je prva titula posle 12 godina“, naglasio je Milan Vučković.

Prema njegovim rečima, nakon jednog malog vremenskog vakuuma, nastupila je generacija mladih devojaka koje mnogo obećavaju i koje bi trebale vrlo brzo da se plasiraju među prvih sto u svetu. „Mi u klubu imamo u svakom momentu oko 250 dece koja treniraju i normalno je da od kvantiteta očekujemo i kvalitet. Verujemo da će u narednom periodu mnogi od njih krenuti stopama naših šampiona“, naglasio je Milan Vučković.

1/12 Vidi galeriju Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić: TK „Spartak“ je jedna od najsvetlijih tačaka na teniskoj mapi Srbije Foto: Grad Subotica