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Ako bi se tradicija, duša i gostoprimstvo Pešterske visoravni mogli sažeti u jedan jedini miris, to bi danas bio miris prave domaće sjeničke pite. U srcu Sjenice, u prepunom Omladinskom parku, danas se u okviru manifestacije "Dani grada Sjenice 2026" održava tradicionalno takmičenje "Dani sjeničke pite", događaj koji je još jednom dokazao da su stari recepti najveće blago ovog kraja.

Vredne pešterske domaćice i majstori tradicionalne kuhinje okupili su se tačno u podne, donoseći sa sobom tajne zanata koje se vekovima prenose s kolena na koleno.

- Najveća napravljena pita je prečnika od neverovatna dva metra. Osim nje, napravljeno je još 120 pita koje će probati građani i turisti koji borave u Sjenici, a među kojima je najviše Rusa i Čeha. Za narednu godinu planirano je da se napravi pita prečnika od šest metara - kažu za RINU organizatori.

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Foto: RINA

Prepoznatljiva širom regiona, tajna vrhunske sjeničke pite je, kažu meštani, jednostavna, ali nedostižna bez Peštera. Između ostalog treba da sadrži b punomasni sjenički sir, svež domaći spanać, pravo maslo i veštinu koja se uči celog života i prenosi sa kolena na koleno.

Kurir.rs/RINA

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