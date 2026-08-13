Slušaj vest

Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Kovin obaveštava građane da je, nakon sagledavanja trenutne situacije na terenu i u koordinaciji sa svim nadležnim službama, utvrđeno da je naseljeno mesto Šumarak bezbedno za boravak ljudi.

Nadležne ekipe i dalje neprekidno prate stanje na terenu i danonoćno dežuraju kako bi sprečile novu požarnu aktivnost.

Imajući u vidu da je vanredna situacija i dalje na snazi, apelujemo na sve da se prilikom povratka i boravka u naselju strogo pridržavaju uputstava Opštinskog štaba za vanredne situacije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, policije i svih drugih nadležnih službi.

Posebno se mole građani da ne ometaju kretanje i rad interventnih ekipa i mehanizacije.

Podsećamo da je na delu Državnog puta II A reda, broj 134, na deonici Kovin–Bela Crkva, od Gaja do Kajtasova, i dalje na snazi redukovan, odnosno ograničen režim saobraćaja. Saobraćaj se odvija uz kontrolisano propuštanje, u skladu sa uputstvima nadležnih službi, kako bi se obezbedilo nesmetano kretanje vozilima angažovanim na gašenju požara i drugim interventnim službama, kao i radi zaštite života i bezbednosti građana i svih učesnika u saobraćaju.

Na području Deliblatske peščare i dalje ima aktivnih požara, ali trenutna požarna aktivnost ne predstavlja opasnost po naseljena mesta Šumarak i Dubovac.

Neophodni su maksimalna opreznost, odgovornost i saradnja svih građana sa službama koje se i dalje nalaze na terenu.

Opštinski štab nastaviće da prati situaciju i blagovremeno obaveštava javnost o svim važnim promenama i daljim merama.