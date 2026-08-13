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Kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu, u Ločevcima blizu Takova, saniran je. Očekuje se da potrošači dobiju vodu tokom večernjih časova, navode iz JKP "Gornji Milanovac". Restrikcije u potrošnji vode u Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi.

Zbog kvara na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu, u Ločevcima kod Takova, prekid u vodosnabdevanju imali su potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedražu.

Ivan Lazić, direktor JKP "Gornji Milanovac", potvrdio je juče za RTS da je otklonjen kvar na cevovodu.

Međutim, tokom večernjih časova na magistralnom cevovodu došlo je do novog kvara koji je, kako kažu iz tog preduzeća, jutros uspešno saniran.

Restrikcije i dalje na snazi

Čačak i Gornji Milanovac uveli su u utorak restrikcije u potrošnji vode. Zbog čega se dve grupe potrošača u Gornjem Milanovcu isključuju iz sistema vodovoda na po 12 sati.

Prva grupa potrošača nema vodu od 6.00 do 18.00, a druga grupa od 18.00 do 6.00 narednog dana.

Kako su najavili iz Opštinske uprave, tamo gde budu uvedene restrikcije trebalo bi da budu obezbeđene i mobilne i stacionarne cisterne sa pijaćom vodom.

U Čačku je još uvek zabranjeno zalivanje vrtova, bašta, poljoprivrednih useva i zasada, pranje ulica i vozila.