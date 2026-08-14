REKE U SRBIJI NA KRITIČNO NISKIM NIVOIMA: Dunav, Sava i Tisa padaju ispod niskih plovidbenih nivoa
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaјi će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, navodi se na sajtu RHMZ.
Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, pritokama Zapadne Morave kao i na Crnom i Belom Timoku proticaјi su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%- neobezbeđenosti (biološkom minimumu).
Podsećanja radi, zbog istorijski niskog vodostaja situacija na Dunavu je alarmantna. Zbog drastičnog pada nivoa vode proglašena je vanredna situacija u delovima Vojvodine.
Rečni saobraćaj je pretrpeo ogroman udar. Teretne barže koje prevoze gorivo i žitarice plove sa minimalnim teretom ili su potpuno zaustavljene.
Podsećamo, naša ekipa je nedavno posetila Prahovo, gde smo izbliza osmotrili olupine, naročito brod-bolnicu "Bamberg". Kako nam je tada rečeno, vodostaj Dunava je najmanji još od početka 20. veka.
Ovi nemački brodovi su potopljeni u septembru 1944. godine, u okviru operacije "Dunavski vilenjak".
Olupine već decenijama predstavljaju veliki problem pri plovidbi Dunavom, što ovu deonicu čini jednom od najzahtevnijih na Dunavu. Na sreću, do sada nije bilo incidenata.
Kurir.rs/Telegraf