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U kasarni „Ratko Pavlović Ćićko“ u Prokuplju u toku je zajednička obuka pripadnika inžinjerijskih jedinica Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja.

Predmet obuke je upravljanje inžinjerijskim mašinama koje je američka strana tokom prethodnih godina donirala Vojsci Srbije. Reč je o širokoj paleti sredstava poput grejdera, dozera, utovarivača, samoistovarivača i valjaka, koja se koriste u inžinjerijskim jedinicama dveju zemalja.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Petodnevne aktivnosti obuhvataju predavanja, razmenu iskustava i praktičan rad na održavanju i rukovanju ovim sredstvima. Težište je na unapređenju osposobljenosti za izvođenje inžinjerijskih radova, kao što su savlađivanje i otklanjanje prepreka na terenu, izgradnja zaklona i skloništa, te rekonstrukcija i održavanje puteva.

Vojska Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja već dve decenije ostvaruje uspešnu saradnju u okviru Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja. Zajednička obuka je samo jedna od brojnih oblasti saradnje čijom se realizacijom unapređuju sposobnosti oružanih snaga i daje doprinos razvoju ukupnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

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