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Grad Kragujevac, u saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca, sprovodi pilot-projekat "Unapređenje stočarske proizvodnje", čiji je cilj da doprinese kvalitetnijoj proizvodnji kabaste stočne hrane, povećanju mlečnosti grla i većoj isplativosti proizvodnje.

Obilasci poljoprivrednih gazdinstava uključenih u projekat su završeni, a tokom poseta uzeti su uzorci hrane i zemljišta. Na osnovu rezultata analiza, stručnjaci Instituta za krmno bilje izradiće preporuke za dalje postupanje na analiziranim parcelama, prilagođene svakom poljoprivrednom proizvođaču pojedinačno.

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Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Po završetku analiza biće organizovana radionica za poljoprivrednike, na kojoj će stručnjaci Instituta predstaviti rezultate i dati konkretne preporuke za unapređenje proizvodnje.

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Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Ciljnu grupu projekta čine poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom mleka, a tokom realizacije projekta pokazali su veliko interesovanje i spremnost za saradnju sa stručnjacima.

Kurir.rs

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