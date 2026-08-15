VIŠE MLEKA, BOLJA HRANA I VEĆA ZARADA: Kragujevac sprovodi projekat za unapređenje stočarske proizvodnje
Grad Kragujevac, u saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca, sprovodi pilot-projekat "Unapređenje stočarske proizvodnje", čiji je cilj da doprinese kvalitetnijoj proizvodnji kabaste stočne hrane, povećanju mlečnosti grla i većoj isplativosti proizvodnje.
Obilasci poljoprivrednih gazdinstava uključenih u projekat su završeni, a tokom poseta uzeti su uzorci hrane i zemljišta. Na osnovu rezultata analiza, stručnjaci Instituta za krmno bilje izradiće preporuke za dalje postupanje na analiziranim parcelama, prilagođene svakom poljoprivrednom proizvođaču pojedinačno.
Po završetku analiza biće organizovana radionica za poljoprivrednike, na kojoj će stručnjaci Instituta predstaviti rezultate i dati konkretne preporuke za unapređenje proizvodnje.
Ciljnu grupu projekta čine poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom mleka, a tokom realizacije projekta pokazali su veliko interesovanje i spremnost za saradnju sa stručnjacima.
Kurir.rs