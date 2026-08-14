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U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 53 terenske intervencije, od kojih 32 tokom dana i 21 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 53 pregleda odraslih osoba, 22 tokom dana i 31 tokom noći.

Na javnom mestu bilo je ukupno 10 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa vrtoglavicom, oboleli od karcinoma, sa visokim krvnim pritiskom i sa stomačnim problemima. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i oboleli od karcinoma - saopštili su iz ZUM Kragujevac.

Kurir.rs

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