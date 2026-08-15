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Novi Generalni urbanistički plan (GUP) Niša predviđa veći procenat zelenih površina u budućoj gradnji. Obavezno zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom biće povećano sa dosadašnjih 10 na 20 odsto.

Glavna gradska urbanistkinja Lidija Stefanović Nikolić rekla je u emisiji "Gradska hronika" Niš TV da su sugestije građana tokom javnog uvida, koje su se odnosile na povećanje zelenih površina, prihvaćene i ugrađene u plansko rešenje.

- Povećani procenat zelenila koji je novim Generalnim urbanističkim planom predviđen je sa 10 na 20 obaveznih procenata u direktnom kontaktu sa tlom - objasnila je Stefanović Nikolić.

Ona je naglasila da je učešće građana u procesu izrade planskog dokumenta značajno, jer njihove primedbe mogu uticati na konačno rešenje i doprineti njegovom kvalitetu.

Na nacrt Generalnog urbanističkog plana Niša pristiglo je oko 100 različitih primedbi. Istovremeno, tokom postupka javnog uvida koji se odnosio na zonu Borske ulice, podneto je oko 600 primedbi, od kojih je približno 500 bilo istovetno.