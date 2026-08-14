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Trinaest gradova i opština širom Srbije dobiće ukupno 40 miliona dinara bespovratne pomoći za razvoj privrednih aktivnosti u seoskim sredinama. Sredstva će biti usmerena na nabavku mašina, alata i opreme, a pravo da konkuriše preko svojih lokalnih samouprava ima oko 5.400 preduzetnika. Cilj programa je da se unaprede proizvodnja i usluge u selima, proširi tržište i stvore bolji uslovi da ljudi ostanu da rade i žive u ruralnim sredinama.

- Lokalne samouprave, njih 13 širom Srbije, uglavnom treće i četvrte grupe razvijenosti, dobijaju bespovratna sredstva za pokretanje privrednih aktivnosti. Samostalni preduzetnici sa teritorije ovih lokalnih samouprava, njih čak 5.400, imaju mogućnost da narednih dana konkurišu za sredstva namenjena za kupovinu mašina, alata i opreme. Naš cilj je da podignemo nivo njihove produktivnosti, da proširimo asortiman proizvodnje i tržište, kao i da usluge u selima budu što dostupnije i raznovrsnije - izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i doda o da je opredeljeno 40 miliona dinara, maksimalno po lokalnoj samoupravi 3,6 miliona, a da preduzetnici mogu da dobiju bespovratnih do 1,2 miliona dinara.

1/10 Vidi galeriju Krkobabić: Stiže prava pomoć za preduzetnike u selima Foto: Milan Ilić

Ministar je danas u Palati Srbija sa predstavnicima gradova i opština svečano potpisao ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama. Dobijeni novac namenjen je za nabavku novih mašina i opreme za obavljanje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti, u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika.

Sredstva su dobili Prijepolje, Gadžin Han, Bač, Kladovo, Veliko Gradište, Rekovac, Aleksinac, Ražanj, Blace, Vlasotince, Despotovac, Tutin i Titel. U njima, prema raspoloživim podacima, aktivno posluje 5.392 preduzetnika, a među najzastupljenijim su proizvodne delatnosti, pre svega metalo-prerađivačka i drvna industrija, zatim zanatstvo, trgovina i usluge.

- Kao pogranična opština posebno prepoznajemo značaj ovakve podrške za razvoj naših sela. Nadamo se da će u narednom periodu biti izdvojena i veća sredstva, jer je podrška preduzetnicima i otvaranje mogućnosti za rad jedan od važnih preduslova da mladi ostanu na selu i da tu grade svoju budućnost - rekla je Jelena Kovačević iz Opštine Bač.

Konkurs je trajao od 13. do 24. jula, a Ministarstvu za brigu o selu stiglo je 50 prijava iz 20 okruga. Najviše prijava, čak 62 odsto, stiglo je iz Centralne Srbije.

Lokalne samouprave koje su danas potpisale ugovore, u obavezi su da u narednih mesec dana raspišu javne pozive na svojim teritorijama i dobijeni novac raspodele preduzetnicima iz svojih sela.

Program podrške preduzetnicima prvi put je realizovan 2024. godine, kada je sredstva dobilo gotovo 100 preduzetnika iz 14 lokalnih samouprava.