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Iako su nadležni ogromne saobraćajne gužve i pojačan intenzitet saobraćaja od popodnevnih sati, kolone na magistralnom putu od Požege prema Užicu i dalje ka Zlatiboru već su formirane. Od samog isključenja sa naplatne rampe u Požegi vozače dočekuju nepregledne kolone automobila iz oba pravca. Veliki broj vozila dodatno usporava saobraćaj, pa se na pojedinim delovima ove veoma frekventne deonice vozi brzinom od svega 20 do 30 kilometara na sat.

– Krenuo sam ranije kući kako bi izbegao kolaps, ali nisam očekivao da ću naleteti na ovoliku gužvu. Za deonicu od Požege ka Užicu otprilike treba nekih 20 minuta, a ja već vozim sat vremena i još nisam stigao. Gotovo su kolone nepregledne – rekao je Alem Rovčanin.

Vozačima koji se kreću ovim putnim pravcem savetuje se dodatno strpljenje, oprezna vožnja i držanje bezbednog odstojanja, posebno na mestima na kojima se saobraćaj naglo usporava.