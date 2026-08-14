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JKP Šumadija Kragujevac apeluje na građane da budu oprezni prilikom paljenja sveća na grobljima.

Iz Javno-komunalnog preduzeća Šumadija pozvali su građane da tokom letnjih meseci, usled visokih temperatura i suve vegetacije, budu posebno oprezni prilikom paljenja sveća na grobljima. Prethodnih dana na više grobalja došlo je do požara izazvanih nesavesnim paljenjem i ostavljanjem sveća, zbog čega je bilo neophodno angažovanje vatrogasnih ekipa.

- Apelujemo na sugrađane da sveće postavljaju na predviđena i bezbedna mesta, da ih ne ostavljaju u blizini suve trave, cveća i drugog zapaljivog materijala, kao i da pre napuštanja groblja provere da li su sveće u potpunosti ugašene, navode iz JKP Šumadija.

Poseban oprez potreban je tokom vrelih i sušnih dana, kada se vatra može brzo proširiti i ugroziti okolni prostor.