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LOZNICA – Tridesetak građana dnevno u proseku se obrati medicinskom osoblju napunktu za pružanje prve medicinske pomoći koji se zbog velikih vrućina od petog avgusta nalazi na šetalištu kod Vukovog doma kulture. Punkt je, po odluci Gradskog štaba za vanredne situacije, ponovo organizovao Zdravstveni centar (ZC) Loznica i radi svakodnevno, od 11 do 16 časova.

Prema podacima iz ustanove na punktu se Lozničanima uglavnom meri krvni pritisak i po potrebi nivo šećera u krvi, a najčešće se obraćaju da bi dobili savet kako da se ponašaju u nekoj situaciji.

- Pitaju najčešće u vezi načina ishrane, i unosa tečnosti u danima visokih temperatura, ili u vezi terapija koje koriste. Oni budu upućeni da se obrate izabranom lekaru, i uglavnom je uloga punkta kontrola pritiska na licu mesta i savetodavna, kako da postupaju i da li je potrebno da se zbog nečega jave svom lekaru. Nije bilo nikoga ko je upućen u Hitnu pomoć, ili potrebe za intervencijom na licu mesta zbog nečijeg naglo pogoršanog zdravstvenog stanja. Ovakav punkt postojao je iz istog razloga i krajem juna i tada je samo jedna osoba poslata u Hitnu, a u pitanju je bio visok šećer – kažu iz ZC.

Lekari apeluju na građane, posebno starije dobi, hronične bolesnike, trudnice i decu, da se pridržavaju preporuka nadležnih službi, izbegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljne količine tečnosti i u slučaju zdravstvenih tegoba, odmah se obrate medicinskom osoblju na punktu, ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Punkt će raditi sve dok Štab ne proceni da za tim više nema potrebe.

U Loznici je u petak bilo oko trideset stepeni, za subotu su najavljena 33, a u nedelju stepen više, što je ipak znatno prijatnije od 38 koliko je uglavnom bilo prethodnih dana.