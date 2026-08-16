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LOZNICA - Komunalno javno preduzeće "Naš dom" nabavkom dva mala traktora - kosačice nastavilo je modernizaciju opreme.

Nabavljena vozila marke ''John Deere'' vredna su skoro milion dinara sa PDV-om, i značajno će doprineti efikasnijem obavljanju svakodnevnih poslova, a preduzeće ih je kupilo svojim sredstvima.

Foto: KJP ''Naš dom''

Prema rečima direktora Tomislava Mandića dva traktora - kosačice imaju najsavremeniju ergonomiju što će radnicima omogućiti da na njima udobnije obavljaju poslove, biće smanjeni troškove održavanja starih kosačica, one imaju između 14 i 21 godinu, a nove su i mnogo efikasnije na terenu, tako da će služba Gradskog zelenila moći za isto vreme da pokosi veće parkovske površine u Loznici, Banji Koviljači i Lešnici.

Preduzeće sa prošlogodišnjom nabavkom sada ima ukupno četiri traktorske kosačice, a intenzivna modernizacja kroz nabavku novih vozila i opreme će se nastaviti. Pored ovih traktora, početkom godine ''Naš dom'' dobio je jedan veliki traktor koji koristi za tarupiranje pristupnih prilaznica gradu Loznici, Služba higijene je u ovoj godini bogatija za dva kamiona, a u najskorije vreme očekuju nabavku još tri što će omogućiti da ''Naš dom'' na lakši način obavlja svoju delatnost.

Foto: KJP ''Naš dom''

To nije sve pošto je u subotu u preduzeće stigao i novi kamion podizač, dobijen preko ''Eko Tamnave'', odnosno Ministrastva zaštite životne sredine, tako da će ova godina po dobru ostati upisana u istoriji preduzeća.

Inače, novi traktori kosačice već naredne nedelje biće na parkovskim površinama da one budu lepše i urednije, kao što grad poput Loznice i zaslužuje.