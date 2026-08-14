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Mladunac orla krstaša Feliks, koji je pre nešto više od devet meseci postao žrtva otmice na Bliskom istoku, spasen je i vraćen vojnim avionom Vojske Srbije i pušten u prirodu u okolini Subotice. Njegovo dalje kretanje pomno prati Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, a kako su otkrili, ova neverovatna ptica više se ne nalazi u Srbiji, već se otisnula u nove avanture.

- Za tri dana preleteo je oko 80 kilometara istražujući predele županije Čongrad-Čanad. Njegovo ponašanje ukazuje da je u dobroj formi i da je odlično oporavljen. Budno pratimo Feliksove poduhvate i želimo mu bezbedan let - objavili su iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Podsetimo, nakon što je 22. juna vojnim avionom Vojske Srbije vraćen u domovinu, orao Feliks postao je poznat ne samo u našoj zemlji već i u svetu.

Foto: RINA

Drama na Bliskom istoku i spasavanje iz ratne zone

Brojni mediji prenosili su priču o mladom orlu krstašu koji je odleteo sve do Sirije gde je uhvaćen i otet, da bi potom za njega bio tražen otkup.

Kako je saopšteno, iz ruku otmičara spasilo ga je Libansko udruženje za zaštitu migratornih ptica, a orao je zatim više od pola godine proveo u njihovom prihvatilištu na severu Libana.

Sve to vreme su trajali pregovori i pokušaji da se ptica spasi iz ratom zahvaćene zemlje.

Oporavak na Paliću

Od svog povratka u Srbiju, Feliks je bio smešten u Prihvatilištu za zaštićene i strogo zaštićene divlje vrste u okviru Zoološkog vrta Palić gde se o njemu, sa posebnom pažnjom, starao iskusan tim sačinjen od veterinara, biologa i stručnog osoblja koji godišnje oporavi i vrati u prirodu stotine divljih životinja.

Direktorka Zoo vrta Palić Sonja Mandić rekla je da je u prihvatilište Zoo vrta Feliks stigao iscrpljen, nakon dugog i zahtevnog transporta vojnim avionom.

- Prvih dana najveća briga bila je da li će prihvatiti hranu i kako će reagovati posle svega što je preživeo. Pod budnim okom radnika vrta, svakodnevno su praćeni njegovo zdravstveno stanje, kondicija i ponašanje. Timaritelji su strpljivo isprobavali različite vrste hrane kako bi otkrili šta najviše voli i da bi što pre povratio snagu - rekla je Mandić.

Posle više od mesec dana nadzora, hranjenja i vežbe letenja u prostranoj volijeri, Feliks je pokazao da ima dovoljno snage i da dovoljno dobro leti da bi mogao da se vrati u prirodu.

Feliks je još jednom pregledan, postavljeni su mu novi metalni i plastični nožni prstenovi koji služe za identifikaciju i ponovo mu je na leđa postavljen lagani telemetrijski uređaj.

Upravo pomoću ovog uređaja tokom prošle godine ornitolozi su iz dana u dan mogli da prate Feliksov let do Bliskog istoka.

Foto: RINA

Ponovni polet kod Subotice

Nakon svih obavljenih priprema, Feliks je 6. avgusta odnesen u prirodu, na teritoriju zaštićenog područja u blizini Subotice, gde je sigurno i snažno ponovo poleteo, na zadovoljstvo svih prisutnih.

Složena i dugotrajna akcija spasavanja Feliksa je veliki korak u zaštiti ove vrste koji je pokazao da je saradnja na međunarodnom nivou neophodna, da su zaštićene vrste širom sveta u fokusu i da ljudi imaju odgovornost da ih sačuvaju, posebno vrste poput krstaša, koje su malobrojne i ugrožene.

Njihova populacija u Srbiji ove godine broji 29 gnezdećih parova što je rezultat decenijskog programa oporavka i primene aktivnih mera zaštite.

Foto: RINA

Simbol nade za očuvanje ugrožene vrste

Izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Milan Ružić naveo je da je najvažnije to što je Feliks ponovo u prirodi.

- Ponosni smo na sve što je urađeno da bi Feliks sada ponovo bio u prirodi, na slobodi. Pokazali smo da je saradnjom raznih pojedinaca, aktivista, udruženja, institucija i kompanija moguće izvesti i najsloženije poduhvate kao što je oslobađanje ptice koja je krivolovljena i zatočena u zemlji gde su ratna dejstva u toku. Feliksu želimo da što pre ojača, preživi sve nedaće, osvoji svoju teritoriju i da ostavi potomstvo - dodao je tada Ružić.

Iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode istakli su da je svako vraćanje divlje životinje u prirodu važan događaj na sistemskom, ekološkom i emotivnom planu, pogotovo kad se radi o retkim i ugroženim vrstama poput orla krstaša, a među njima posebno o jedinkama poput Feliksa.

On je za nepunih godinu i po dana svog dosadašnjeg života mnogo toga preturio preko svojih krila, pokazavši sposobnost da se otisne u daleke i rizične krajeve, izdržljivost da istrpi sve nevolje koje to nosi i konačno spremnost da posle dugotrajnog zatočeništva ponovo bude divlji i slobodan.