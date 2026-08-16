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Svečano je otvorena jedna od najznačajnijih i najstarijih manifestacija u Kruševcu – "Zvezdano Zdravinje", koju organizuju Kulturni centar Kruševac, u saradnji sa Mesnom zajednicom Zdravinje, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

Manifestaciju je svečano otvorila pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić.

- Dugujemo veliku zahvalnost svima vama što decenijama ponosno čuvate tradiciju, kulturu i zajedništvo našeg kraja. Ova porta crkve Svetog Đorđa šalje najlepšu sliku kruševačkog sela, sliku punu mladosti, sportskog duha, kulturnog i narodnog stvaralaštva. Grad će uvek podržavati vaš trud i ulagati u razvoj naših sela - istakla je ona.

U porti Crkve Svetog Đorđa mnogobrojni posetioci uživali su u programu tri kulturno-umetnička društva – "Soko" iz Dedine, "Čarapanski vez" iz Kobilja i "Bistrica" iz Dvorana.

1/4 Vidi galeriju Atmosfera sa otvaranja manifestacije "Zvezdano Zdravinje" u Kruševcu Foto: Kurir/Ž. M.

Pored folklornih koreografija, izvođene su igre iz okoline Niša, Vlaške igre, igre iz okoline Šumadije, Ponišavlja i Gornje Pčinje.

Publiku je vokalnim nastupom oduševila solistkinja Milica Lazić, kao i ženska vokalna grupa KUD-a "Bistrica" iz Dvorana. Miladin Gašić, član KUD-a iz Kobilja, izveo je odlomak iz monodrame "Led", dok je pesnikinja Radmila Miljković kazivala svoje stihove.

U okviru ovogodišnjeg "Zvezdanog Zdravinja", do 28. avgusta biće održana likovna kolonija, veče tradicionalne i duhovne muzike, "Zvezdani kotlić", Zvezdano dečije popodne, Zvezdana prepečenica, noćni turnir u malom fudbalu "Učina lopta", Čarapansko nadmetanje u višeboju, 13. takmičenje harmonikaša "Zvezdana harmonika", kao i drugi programi.