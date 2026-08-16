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Gradska uprava Novog Pazara raspisala je javni konkurs za prijem četvoro službenika u radni odnos na neodređeno vreme, a zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 31. avgusta.

- Traže se matičar za područje Deževe, savetnik za imovinsko-pravne poslove eksproprijacije, savetnik za evidenciju nepokretnosti i zaštitu gradske imovine, kao i građevinski inspektor. Za svako radno mesto biće primljen po jedan izvršilac - navodi se u dokumentaciju u koju je RINA imala uvid.

Kandidati moraju imati odgovarajuće visoko obrazovanje i propisano radno iskustvo, a tokom izbornog postupka biće proveravane njihove stručne, digitalne i ponašajne kompetencije. Predviđen je i razgovor sa konkursnom komisijom.

Prijave se mogu dostaviti poštom, neposredno na šalteru Uslužnog centra ili elektronski na adresu [ljudski.resursi@novipazar.org.rs](mailto:ljudski.resursi@novipazar.org.rs). Izborni postupak trebalo bi da počne 7. septembra, dok su detaljni uslovi i prijavni obrazac dostupni na sajtu Grada Novog Pazara.

Kurir.rs/RINA

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