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Pranjani su ponovo postali jedno od najveselijih mesta u Srbiji. Podizanjem saborske zastave svečano je otvoren 8. Sabor violinista Srbije, manifestacija koja je za samo nekoliko godina izrasla u jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog kraja. Pred brojnim saborašima najavljeno je i da će odmah nakon završetka ovogodišnje manifestacije početi izgradnja trajne bine, koja bi trebalo da ostane u Pranjanima decenijama.

Predsednik opštine Gornji Milanovac i predsednik Saborskog odbora Dejan Kovačević poručio je da je ideja o pokretanju Sabora možda bila mala, ali da su snovi njegovih osnivača od početka bili veliki.

– Hvala, Gvozdene, na maloj ideji i velikim snovima da napravimo ovaj veličanstveni sabor ovde u Pranjanima. Pranjani su, pored velike misije "Halijard", postali poznati i po Saboru violinista Srbije. Iz godine u godinu otvaraju vrata posetiocima, a dobri ljudi, dobrog srca, dočekuju goste – rekao je Kovačević.

On je istakao da je Sabor za kratko vreme postao deo tradicije ovog kraja i izrazio uverenje da će nastaviti da okuplja generacije i kada njegovih osnivača više ne bude.

– Za dve godine obeležićemo deseti, jubilarni sabor, kada više ni Gvozden, ni ja, niti bilo ko od nas neće biti potreban. Ovaj sabor će živeti sam od sebe. Umetnuo se u narod, utemeljio se ovde u Pranjanima. Ovde je započeo i ovde će ostati i posle nas, da se generacije raduju onome što smo zajednički stvarali – poručio je Kovačević.

Foto: RINA

Posebno zadovoljstvo među okupljenima izazvala je najava da je završena javna nabavka za izgradnju trajne bine, čime bi Pranjani dobili prostor koji bi tokom cele godine mogao da bude namenjen održavanju različitih programa.

– Opština Gornji Milanovac je, uz pomoć Ministarstva turizma, završila javnu nabavku. Odmah posle ovog sabora gradimo trajnu binu, koja će ostati decenijama, da se sabor održava i obeležava ovde u Pranjanima – najavio je predsednik opštine.

Okupljenima se obratio i ministar kulture u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković, koji je domaćin ovogodišnjeg Sabora. On je govorio o značaju kulture za očuvanje identiteta jednog naroda i istakao da se njegova tradicija najbolje prepoznaje kroz muziku, igru i instrumente.

– To je ono što se čuje u njegovoj muzici. To je ono što se vidi i oseti u njegovom kolu. To je ono što govori svaki instrument na kojem taj narod svira – rekao je Selaković.

Foto: RINA

Selaković je podsetio da je Kulturno-prosvetna zajednica svojevremeno pokrenula Sabor trubača u Dragačevu, Sabor frulaša u Prislonici, ali i Sabor violinista u Pranjanima.

– Neverovatno je koliko su se svi ti instrumenti u našem narodu ukorenili. Neki su u njemu nastali, kao što je frula, a mnogi su došli sa strane, kao što su truba i violina, ali su ih naši ljudi prihvatili. Ljudi koji nisu znali nijednu notu, nijedan notni zapis, bili su u stanju da pretoče emociju na strune ili kroz strune – naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, Pranjani imaju mlad sabor, ali manifestaciju koja se ukorenjuje mnogo brže nego što je bilo ko očekivao. Njegov razvoj, kako je istakao, doprineo je i ponovnom oživljavanju kraja podno Suvobora i Ravne gore.

– Dobili su Pranjani i puteve i vodovod. Dobiće i još mnogo toga, u to sam uveren. Dobili su počast da ljudi iz čitavog sveta dolaze kod njih – rekao je Selaković.

1/8 Vidi galeriju Svečano otvaranje 8. Sabora violinista Srbije u Pranjanima Foto: RINA

On je izrazio uverenje da će Sabor violinista Srbije trajati, jer okuplja ljude koji vole Srbiju, njenu kulturu i tradiciju.

– Narod više pamti ono što je odsvirano i otpevano nego ono što je napisano. Naš narod je izdržao i vekove turskog ropstva. Iako nepismen, znao je da peva, da pripoveda i da svira svoju istoriju, svoju kulturu i svoju tradiciju. To je ono što nas je očuvalo – poručio je ministar kulture.

Kovačević i Selaković potom su zajedno podigli saborsku zastavu, čime je Osmi sabor violinista Srbije zvanično otvoren.