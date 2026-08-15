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Selo Vražogrnci kod Aleksandrovca dobilo je obnovljeni Dom kulture, koji će ubuduće biti mesto okupljanja meštana svih generacija, a njegovo otvaranje upriličeno je tokom ovogodišnjih "Miholjskih susreta sela". Manifestaciju je posetio ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, koji je istakao da upravo ovakvi sadržaji mogu da doprinesu tome da sela ostanu živa i da mladi u njima vide svoju budućnost.

- Selo je živo kad meštani imaju gde da se okupe i druže. Kada u selu imate obnovljen Dom kulture, kada su tu i stari i mladi, složni i rešeni da rade zajedno na boljitku svog mesta, uspeh ne može da izostane. A mi smo tu da kroz različite programe podrške stvorimo uslove da ljudi ostanu na selu i da mladi tu vide svoju budućnost - poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić prilikom današnje posete selu Vražogrnci.

Ministar je svečano otvorio ovogodišnje "Miholjske susrete sela", koji su četvrti put organizovani na teritoriji opštine Aleksandrovac, kao i Dom kulture nedavno obnovljen sredstvima Ministarstva za brigu o selu.

Manifestacija je okupila meštane i učesnike iz više sela Župe, a program je obuhvatio likovnu koloniju, izložbu etno proizvoda, takmičenje u pripremi lovačkog gulaša, narodni višeboj, turnir u stonom tenisu, takmičenje u malom fudbalu i bogat kulturno-umetnički program.

1/15 Vidi galeriju Miholjski susreti sela u Vražogrncima Foto: Milan Obradović

Upravo u okviru ovogodišnjih "Miholjskih susreta sela" meštani su dobili priliku da se okupe u obnovljenom Domu kulture u istom selu, koji nakon uređenja ponovo služi lokalnoj zajednici. Za njegovu obnovu Ministarstvo za brigu o selu opredelilo je oko dva miliona dinara. Sredstva su upotrebljena za građevinsko-zidarske i stolarske radove, sređivanje podova, kao i za nabavku nameštaja i opreme – stolova, stolica, klima-uređaja, led panela i audio-vizuelne opreme.

- Od starog i zapuštenog objekta, ovaj Dom je uređen u funkcionalan prostor. Ponosni smo što će ovde sve generacije iz ovog i okolnih sela moći da se okupljaju, druže i obeležavaju važne događaje. Ovakvi prostori su važni jer čuvaju zajedništvo i daju selu novu energiju. Ovo je još jedan u nizu projekata realizovanih sa Ministarstvom za brigu o selu i zahvalni smo na podršci koju pružaju našoj opštini - izjavila je predsednica opštine Jelena Paunović.

U sela Aleksandrovca je kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu do sada uloženo 36 miliona dinara - osim obnove Doma kulture i manifestacije koja četiri godine okuplja sela Aleksandrovca, useljeno je 15 seoskih kuća, pomognut je rad zadruge i kupljen minibus za prevoz seoskog stanovništva.