Ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović iz Loznice rešio je da i ove godine u čast junacima sa Cera istrči još jedan maraton, ponovo na Preobraženje od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do spomen-kosturnice u Tekerišu. Krenuće u sedam ujutru, a cilj mu je da do početka zvanične ceremonije obeležavanja 112. godišnjice Cerske bitke, stigne na Tekeriš.

- Ovo mi je deveti put da idem, prva dva sam pešačio kao učesnik Cerskog marša, a ostalih sam od Loznice do slavnog Tekeriša stigao trčeći. Mislim da je ovo nešto najmanje što mogu da uradim i da se poklonim junacima sa Cera na godisnjicu slavne bitke. Za mene je ovo što se tiče snage kao jači trening, a polako ulazim u dobru formu jer mi je snaga potrebna za septembar kada se drugi put penjem na Atos-Svetu Goru. Imaću tu čast da se penjem sa bratijom Manastira Hilandar do koga sam takođe trčao iz Loznice. Ako se sve kockice poklope, do kraja godine trebalo bi da imam još jedan ozbiljan maraton, ali otom, potom – kaže Kikanović koji će do Tekeriša pretrčati tridesetak kilometara, nešto manje nego ceo pravi maraton koji je nekada i održavan na relaciji Tekeriš-Loznica.