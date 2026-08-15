Tri vikendice izgorele su u požaru koji je izbio u vikend naselju kod Bovanskog jezera. Povređenih nema, a vatrogasci su na terenu.
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PLANULE TRI VIKENDICE KOD BOVANSKOG JEZERA: Vatra se širi ka padini, vatrogasci na terenu (FOTO)
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Tri vikendice su izgorele u požaru koјi јe izbio u vikend naselju kod Bovanskog јezera, potvrđeno јe RTS-u u Sektoru za vanredne situaciјe Niša.
Povređenih nema, ostale vikendice nisu ugrožene.
Požar se širi u suprotnom smeru, ka padini iznad naselja.
Na terenu su vatrogasci iz Niša i Aleksinca, dobrovoljno vatrogasno drustvo Aleksinac i Srbiјa šume.
Uzrok požara niјe poznat.
Kurir.rs/RTS
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