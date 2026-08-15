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Tri vikendice su izgorele u požaru koјi јe izbio u vikend naselju kod Bovanskog јezera, potvrđeno јe RTS-u u Sektoru za vanredne situaciјe Niša.

Povređenih nema, ostale vikendice nisu ugrožene.

Požar se širi u suprotnom smeru, ka padini iznad naselja.

Na terenu su vatrogasci iz Niša i Aleksinca, dobrovoljno vatrogasno drustvo Aleksinac i Srbiјa šume.

Uzrok požara niјe poznat.

Kurir.rs/RTS

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