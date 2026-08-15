Požar u mestu Breznica kod Bujanovca lokalizovan je brzom intervencijom vatrogasaca, a prema rečima Ivice Dačića nema opasnosti po okolne objekte.
Srbija
LOKALIZOVAN POŽAR U BUJANOVCU! Oglasio se ministar Dačić: Nema opasnosti po okolne objekte
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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali požar koji je izbio u mestu Breznica, opština Bujanovac.
„Brzom i efikasnom akcijom vatrogasno-spasilačkih jedinica sprečeno je širenje vatrene stihije, te u ovom trenutku ne postoji opasnost po okolne objekte i okolinu.
Nakon uspešno sprovedene intervencije, veći deo angažovanih ekipa povukao se u svoje matične jedinice. Na licu mesta preventivno su ostala dva vatrogasca-spasioca sa jednim vatrogasnim vozilom, koji će dežurati i vršiti redovan obilazak terena kako bi se u potpunosti osigurala bezbednost ovog područja,” izjavio je ministar Dačić.
Kurir.rs
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