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Nešto pre 18 časova izbio je požar na stambenom kompleksu u novosadskom naselju Adice.

Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila balkone na prvom i drugom spratu, kao i deo krova objekta.

Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci sa tri vatrogasna vozila. Brzom intervencijom sprečeno je dalje širenje požara i vatra je stavljena pod kontrolu.

Tokom incidenta jedna osoba je zadobila posekotine nakon pada crepa sa krova. Povređenom je pomoć ukazala ekipa Hitne pomoći.

Uzrok požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.

Kurir/192

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