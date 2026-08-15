U novosadskom naselju Adice izbio je požar na stambenom kompleksu, vatrogasci brzo intervenisali i sprečili širenje vatre.
Srbija
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Nešto pre 18 časova izbio je požar na stambenom kompleksu u novosadskom naselju Adice.
Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila balkone na prvom i drugom spratu, kao i deo krova objekta.
Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci sa tri vatrogasna vozila. Brzom intervencijom sprečeno je dalje širenje požara i vatra je stavljena pod kontrolu.
Tokom incidenta jedna osoba je zadobila posekotine nakon pada crepa sa krova. Povređenom je pomoć ukazala ekipa Hitne pomoći.
Uzrok požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.
Kurir/192
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