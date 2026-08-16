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Na Gradskoj plaži u Užicu danas su započeti radovi na uklanjanju splava koji je delimično potonuo, a čije prisustvo je već izvesno vreme predstavljalo bezbednosni rizik i onemogućavalo korišćenje dela plaže za kupače.

Pomoćnik gradonačelnice Avram Ilić ističe da je zbog bezbednosti na plaži već duže vreme bila istaknuta crvena zastavica, dok se čekala neophodna dokumentacija i rešenja nadležne Lučke kapetanije u Sremskoj Mitrovici.

- Na plaži je već duže vreme bila istaknuta crvena zastavica zbog splava koji je delimično potonuo. Čekali smo dozvole koje izdaje Lučka kapetanija iz Sremske Mitrovice i sada se konačno krenulo sa radovima. Juče je ispuštena akumulacija, a danas se pristupa uklanjanju objekta. Nadamo se da će posao biti završen u najkraćem mogućem roku, kako bismo stvorili uslove da se održe tradicionalni skokovi sa Železničkog mosta, rekao je Ilić.

Član Gradskog veća Branko Popović naglasio je da Grad Užice preduzima sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi se stvorili uslovi za održavanje tradicionalne manifestacije, ali da je bezbednost učesnika i publike apsolutni prioritet.

- Mi kao grad radimo sve što je u našoj moći da obezbedimo uslove za održavanje tradicionalnih skokova u vodu. Jedan od uslova bio je i da se ukloni splav koji je potonuo i mi to sada, u dogovoru sa vlasnikom splava, i radimo. Ukoliko se svi uslovi ne ispune, skokova neće biti, jer nam je bezbednost svih učesnika i publike uvek na prvom mestu, istakao je Popović.

Prema njegovim rečima, u narednih nekoliko dana biće obavljeni i ostali neophodni poslovi – uklanjanje splava, čišćenje korita reke i uzorkovanje vode.

- U narednih nekoliko dana, kada budemo imali sve neophodne uslove, javnost će biti obaveštena da li će skokovi moći da se održe u planiranom terminu, 22. avgusta. Ne želimo da preuzmemo nikakav bezbednosni rizik po cenu toga da skokovi ne budu održani, ali zajedno sa vlasnikom splava radimo na tome da se svi uslovi ispune i da skokova bude“, poručio je Popović.

Konačna odluka o održavanju skokova biće doneta nakon što budu završeni svi neophodni radovi i provere, uz procenu bezbednosti za učesnike i posetioce.