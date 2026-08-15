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Užice je večeras bilo ispunjeno muzikom, igrom i najlepšom dečjom energijom. Hiljade Užičana okupili su se duž glavne ulice kako bi ispratile svečani defile učesnika Međunarodnog dečjeg festivala folklora "Licidersko srce", čime je zvanično počelo 18. izdanje ove manifestacije.

U godini kada festival postaje punoletan, u Užicu će nastupiti 24 ansambla iz 13 zemalja – Egipta, Slovačke, Mađarske, Nemačke, Francuske, Turske, Severnog Kipra, Rumunije, Severne Makedonije, Gruzije, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije.

1/5 Vidi galeriju Festival folkora u Užicu Foto: Kurir/Z.G.

Učesnici uzrasta od 10 do 16 godina prodefilovali su Glavnom ulicom, a na nekoliko mesta zastajali su kako bi pesmom, igrom i muzikom predstavili tradiciju i kulturu svojih zemalja. Njihove nastupe pratili su brojni Užičani, koji su svaki nastup ispratili aplauzima.

"Licidersko srce" već 18 godina okuplja decu i mlade iz različitih krajeva sveta, a upravo je druženje i povezivanje mladih jedan od njegovih najvažnijih ciljeva.

- Mi smo jedan mali festival koji pokušava da spoji meridijane, uz pomoć onog najčistijeg, a to su ljubav i prijateljstvo. Druženje dece iz različitih zemalja predstavlja jednu od najvećih vrednosti festivala - rekla je Ivana Cvetković iz Udruženja "Era", pokretača i organizatora manifestacije.

Kako je navela, za 17 godina postojanja kroz „Licidersko srce“ prošlo je oko 15.000 dece koja se bave folklorom, dok su na festivalu učestvovali ansambli iz čak 45 zemalja.

- Festival ima za cilj da doprinese očuvanju i promociji kulturnog nasleđa i tradicije, ali i da kroz susrete dece i mladih podstakne razvoj prijateljskih odnosa i kulturne saradnje među narodima. Istovremeno, manifestacija predstavlja važan doprinos promociji Užica, Zlatiborskog kraja i Srbije kao turističke destinacije - dodala je Cvetković.

Foto: Kurir/Z.G.

Posebnu pažnju publike privukli su učesnici iz Gruzije, koji su tokom defilea sa osmesima pevali i uzvikivali stihove iz svoje tradicionalne muzike.

- Prvi put smo u Srbiji i veoma smo srećni što smo ovde, baš na ovom festivalu - rekao je jedan od mladih učesnika iz Gruzije.

U Užicu su i deca iz Vukovara, koja već imaju iskustvo nastupa u Srbiji.

- Mi smo u Srbiji bili i ranije, nastupali smo mnogo puta. Jako mi je drago što nastupamo na ovom festivalu, da upoznamo razne druge tradicije, nastupe i da se družimo. Prvi put smo na „Liciderskom srcu“ i organizacija je super, ljudi su gostoljubivi, sve je lepo - kaže Milica Vukosavljević iz Vukovara.

00:26 18. „Licidersko srce“ u Užicu Izvor: Kurir

Oduševljenje Srbijom ne kriju ni mladi učesnici iz Egipta.

- Ovde smo prvi put i sve je tako lepo. Uživamo u druženju i učenju o drugim kulturama - rekla je jedna od učesnica iz Egipta.

Međunarodni dečji festival folklora „Licidersko srce“ traje od 15. do 19. avgusta. Nakon Užica, učesnici će se predstaviti publici na Zlatiboru, a potom i u Višegradu. Pokrovitelj festivala je predsednik Republike Srbije.