Izmereni potres bio je jačine 2,4 stepena po Rihteru i zabeležen je u 7.24 sati
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ZATRESLA SE SRBIJA: Potres probudio žitelje grada koji se još seća strašnog razaranja
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Aparati Seizmološkog zavoda Srbije zabeležili su jutros zemljotres na području grada Kraljeva.
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
Izmereni potres bio je jačine 2,4 stepena po Rihteru i zabeležen je u 7.24 sati
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
Podsetimo, Kraljevo je 2010. godine pogodio snažan zemljotres od 5,4 stepena po Rihteru koji je za sobom ostavio velika razaranja i uzeo dva života.
Kurir.rs
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