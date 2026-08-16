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Aparati Seizmološkog zavoda Srbije zabeležili su jutros zemljotres na području grada Kraljeva.

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Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Izmereni potres bio je jačine 2,4 stepena po Rihteru i zabeležen je u 7.24 sati

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Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Podsetimo, Kraljevo je 2010. godine pogodio snažan zemljotres od 5,4 stepena po Rihteru koji je za sobom ostavio velika razaranja i uzeo dva života.

Kurir.rs

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