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Niš bi u narednim godinama mogao značajno da promeni način na koji građani koriste prostor uz Nišavu. Plan generalne regulacije priobalnog pojasa obuhvata oko 22 kilometra reke, od njenog ušća u Južnu Moravu do Proseka, a predviđeno je uređenje brojnih sadržaja namenjenih odmoru, rekreaciji i boravku na otvorenom.

Kako je za Niš TV rekao Milan Milojević, koji je predložen za v. d. direktora Zavoda za urbanizam, duž priobalja planirano je uređenje pešačkih i drugih staza, postavljanje mobilijara za decu, otvorenih teretana, kao i prostora poput amfiteatara.

Ideja je da se građanima omogući da reku i njeno priobalje znatno više koriste u svakodnevnom životu, bilo za šetnju, rekreaciju ili odmor. Na taj način bi se, kako je objasnio Milojević, promenio dosadašnji odnos Niša prema Nišavi.

Milojević je ocenio da Niš trenutno nema odnos prema svojoj reci kakav imaju pojedini drugi gradovi i istakao da bi to trebalo promeniti.

On očekuje da bi u narednih nekoliko godina staze i drugi prostori uz Nišavu mogli da budu kompletno uređeni.

Planiranje priobalnog pojasa deo je šireg koncepta razvoja Niša, u kojem bi Nišava trebalo da dobije mnogo značajniju ulogu i postane prostor koji građani svakodnevno koriste za boravak, rekreaciju i odmor.