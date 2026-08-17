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Na popularnom zrenjaninskom kupalištu Peskara postavljena su nova pravila ponašanja kojih bi svi posetioci trebalo da se pridržavaju tokom boravka. Javno preduzeće "Gradska stambena agencija" postavilo je tablu sa najvažnijim smernicama koje se odnose na radno vreme kupališta, bezbednost kupača, unošenje određenih stvari i ponašanje na samoj plaži.

Kupanje je dozvoljeno isključivo u za to obeleženom prostoru, dok je posetiocima zabranjeno paljenje vatre. Takođe, na kupalište nije dozvoljeno uvoditi kućne ljubimce, niti unositi staklenu ambalažu. Zabranjen je i pristup plovilima u zonama u kojima to nije dozvoljeno, a svi posetioci dužni su da poštuju pravila koja su postavljena radi bezbednosti.

Posebno se apeluje na građane da vode računa o čistoći prostora. Otpatke bi trebalo odlagati u kese ili džakove, a zatim ih bacati u za to predviđene kante. Od kupača se očekuje i da se odgovorno ponašaju prema drugim posetiocima i zaposlenima, kako bi boravak na Peskari protekao bez problema.

Posetioci su, takođe, dužni da postupaju po upozorenjima obezbeđenja, spasilačke službe, službenih lica i nadležnih organa. Poštovanje njihovih uputstava posebno je važno u situacijama koje mogu ugroziti bezbednost kupača, imajući u vidu da je kupalište tokom letnjih dana veoma posećeno.

Na postavljenoj tabli uprava Peskare podseća da cilj pravila nije da ograniči posetioce, već da omogući da svi bezbedno i prijatno provode vreme na kupalištu. "Pravila nisu tu da nas ograniče i spreče da uživamo u suncu i vodi sa porodicom ili društvom, već da boravak na kupalištu svima bude prijatan", navedeno je na tabli.