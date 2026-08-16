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Požar je danas izbio na otvorenom prostoru u blizini vikend-naselja Koreja, uz Savu, kod nekadašnjeg Mitrošpera u Sremskoj Mitrovici. Vatrogasne ekipe su na terenu i rade na gašenju zapaljenog rastinja i sprečavanju daljeg širenja vatre.

Prema trenutno dostupnim informacijama, požar je zahvatio rastinje, dok se iznad ovog dela grada širi gust dim. Za sada nema informacija da su plamenom zahvaćene vikendice ili drugi objekti u blizini.

Foto: Kurir.rs/D.Š

Vatrogasci intenzivno intervenišu kako bi lokalizovali požar, a više detalja o samom događaju očekuje se nakon završetka intervencije nadležnih službi.

Za sada nije poznato kolika površina je zahvaćena vatrom, kao ni šta je izazvalo požar. Više informacija o uzroku i obimu požara trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja i procene nadležnih.