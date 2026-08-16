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Zbog visokih temperatura, kao i poučeni iskustvima iz prethodnih godina, kada su na području grada Kragujevca požarima bile zahvaćene velike površine na otvorenom prostoru, pripadnici Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, koristeći dronove sa specijalnim termovizijskim kamerama, tokom noći su izvršili izviđanje severoistočnog dela teritorije grada Kragujevca. Cilj izviđanja je sagledavanje trenutne situacije, preventivno delovanje i eventualno otkrivanje početnih požara, kako bi se brzo reagovalo.

Izviđanjem su obuhvaćene lokacije na severnim obroncima Crnog vrha i Bešnjaje, kao i nepristupačni i strmi predeli sela Donje Komarice u pravcu Strižilova i teritorije grada Jagodine.

- Na izviđanom području utvrđeno je da je šumska vegetacija još uvek zelena, dok su nepošumljeni delovi, kako na privatnim, tako i na državnim parcelama, obrasli visokom i izrazito suvom travom, što predstavlja značajnu količinu lako zapaljivog gorivog materijala. Utvrđeno je da su pristupni šumski putevi na pojedinim deonicama zarasli u nisko rastinje, zbog čega su teško prohodni, što može otežati ili usporiti pristup vatrogasno-spasilačkih vozila u slučaju izbijanja požara - navode iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu.

1/4 Vidi galeriju Kako dronovi sa termovizijskim kamerama nadziru teren i pomažu u otkrivanju požara Foto: UVS Kragujevac

Dodaje se da je na području koje je obuhvaćeno izviđanjem prisutno stalno strujanje vetra brzine od 10 do 20 m/s, promenljivog pravca. U kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama i izraženo suvom travnatom vegetacijom, ovakvi uslovi predstavljaju povećanu opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru, kao i njegovog veoma brzog širenja na velike površine.

- Imajući u vidu navedene meteorološke uslove, stanje vegetacije, nepristupačnost pojedinih terena i iskustva iz prethodnih godina, neophodno je nastaviti sa pojačanim izviđanjem i praćenjem terena, naročito u periodima najviših dnevnih temperatura i pojačanog vetra, radi pravovremenog uočavanja eventualnog nastanka požara i preduzimanja potrebnih mera - poručuju iz Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu i apeluju na građane da se odgovorno ponašaju u prirodi, da ne koriste otvoreni plamen i da na taj način sačuvaju prirodno okruženje, ali i da pomognu vatrogascima-spasiocima.