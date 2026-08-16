SAM PROTIV SVIH! SRPSKI SPECIJALAC DRUGI NA SUROVOM ULTRAMARATONU U KANADI Neverovatan uspeh! Jovica Spajić prešao 330 kilometara za 52 sata bez tima za podršku
Pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice Jovica Spajić ostvario je izuzetan uspeh na jednom od najzahtevnijih ultramaratona, osvojivši drugo mesto u generalnom plasmanu posle 200 milja kroz kanadske Stenovite planine.
Spajić je oko 330 kilometara izuzetno nepristupačnog i divljeg terena savladao za 52 sata i 24 minuta. Tokom trke prešao je gotovo 12.000 metara kumulativnog uspona, pomerajući još jednom granice fizičke i mentalne izdržljivosti.
Koliko je njegov rezultat veliki, govori i podatak da je bio jedini takmičar među prvih deset koji uz sebe nije imao preporučeni tim za pratnju i logistiku, saopštio je MUP.
Iza ovog podviga ne stoji samo jedna trka, već godine napornog rada, iskustva i odricanja, kao i snaga da se nastavi onda kada postane najteže.
Jovica Spajić godinama beleži zapažene rezultate na ultramaratonima širom sveta, a novim uspehom u Kanadi pokazao je da za njega granice postoje samo da bi bile pomerene.
Kurir.rs