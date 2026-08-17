DRAGANINA KROMPIRUŠA NAJBOLJA! Prvo mesto i zlatna medalja na Miholjskim susretima sela u Tovariševu
Tovariševo je ove godine bilo domaćin šestih po redu „Miholjskih susreta sela”, a manifestacija je okupila veliki broj meštana i gostiju, uz raznovrstan program koji je obuhvatio brojne aktivnosti, tradicionalne igre, modnu reviju i nastup KUD-a „Nebojša Nedimović”.
Posebnu pažnju posetilaca privuklo je takmičenje u pripremi tradicionalnih kulinarskih specijaliteta – najbolje pite od sira i pite od krompira. U snažnoj konkurenciji, članice Udruženja žena Tovariševo ostvarile su zapažene rezultate i ponele vredna priznanja.
Prvo mesto i zlatnu medalju za najbolju pitu sa krompirom osvojila je Dragana Zolarek. U kategoriji pite sa sirom, drugo mesto i srebrno priznanje pripalo je Vesni Tasić.
Zapažen rezultat ostvarile su i članice Udruženja „Zlatne ruke”. Prvo mesto za najbolju pitu sa sirom osvojila je Biljana Borković, dok je Ruža Vukovljak, takođe članica ovog udruženja, osvojila čak dve bronzane medalje (treće mesto).
Iz Udruženja žena Tovariševo upućene su čestitke svim nagrađenim učesnicama, kao i svim damama koje su svojim učešćem i kulinarskim umećem doprinele uspešnoj realizaciji ove manifestacije.
Kurir.rs/BAP vesti