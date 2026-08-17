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Tovariševo je ove godine bilo domaćin šestih po redu „Miholjskih susreta sela”, a manifestacija je okupila veliki broj meštana i gostiju, uz raznovrstan program koji je obuhvatio brojne aktivnosti, tradicionalne igre, modnu reviju i nastup KUD-a „Nebojša Nedimović”.

Posebnu pažnju posetilaca privuklo je takmičenje u pripremi tradicionalnih kulinarskih specijaliteta – najbolje pite od sira i pite od krompira. U snažnoj konkurenciji, članice Udruženja žena Tovariševo ostvarile su zapažene rezultate i ponele vredna priznanja.

Prvo mesto i zlatnu medalju za najbolju pitu sa krompirom osvojila je Dragana Zolarek. U kategoriji pite sa sirom, drugo mesto i srebrno priznanje pripalo je Vesni Tasić.

Zapažen rezultat ostvarile su i članice Udruženja „Zlatne ruke”. Prvo mesto za najbolju pitu sa sirom osvojila je Biljana Borković, dok je Ruža Vukovljak, takođe članica ovog udruženja, osvojila čak dve bronzane medalje (treće mesto).