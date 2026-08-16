Na graničnim prelazima prema Mađarskoj zadržavanja su danas značajna, posebno na prelazu Bački Vinogradi gde se čeka dva sata.
Srbija
SITUACIJA NA GRANICAMA I DANAS BEZ PROMENE Ogromne gužve i višečasovna čekanja na izlazu iz zemlje, evo gde je najkritičnije
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Na graničnim prelazima prema Mađarskoj danas su zabeležena zadržavanja za putničke automobile, a najviše se čeka na prelazu Bački Vinogradi – dva sata, saopštili su Putevi Srbije.
Automobili na prelazima Horgoš, Horgoš 2 i Kelebija čekaju 60 minuta.
Na graničnom prelazu Preševo na ulazu iz Severene Makedonije putnički automobili čekaju 60 minuta, a na izlazu iz zemlje pola sata.
Zadržavanje putničkih automobila na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz zemlje i ulazu u Bugarsku iznosi 50 minuta, a na prelazu Batrovci prema Hrvatskoj pola sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, dodali su iz Puteva.
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