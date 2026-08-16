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Na graničnim prelazima prema Mađarskoj danas su zabeležena zadržavanja za putničke automobile, a najviše se čeka na prelazu Bački Vinogradi – dva sata, saopštili su Putevi Srbije.

Automobili na prelazima Horgoš, Horgoš 2 i Kelebija čekaju 60 minuta.

Na graničnom prelazu Preševo na ulazu iz Severene Makedonije putnički automobili čekaju 60 minuta, a na izlazu iz zemlje pola sata.

Zadržavanje putničkih automobila na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz zemlje i ulazu u Bugarsku iznosi 50 minuta, a na prelazu Batrovci prema Hrvatskoj pola sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, dodali su iz Puteva.

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